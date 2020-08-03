2020-08-03T18:28:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге бывший полицейский получил срок после ссоры с задержанным

Сотрудник полиции после задержания досматривал нарушителя без понятых, а после ударил
Алина СУРИНА
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Фото: СК по Свердловской областиФото: СК по Свердловской области
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В Екатеринбурге бывший полицейский получил срок после ссоры с задержанным. Конфликт между сотрудником полиции и гражданином, совершившим административное нарушение, произошел 13 апреля в прошлом году в отделе полиции № 4 по улице Академика Бардина, 41.

Началась ссора после того, как задержанного возмутило, что полицейский стал проводить личный досмотр в отсутствие понятых. Во время конфликта сотрудник полиции ударил рукой гражданина в грудь, а после составил подложные документы о якобы отсутствии телесных повреждений и о том, что при личном досмотре якобы присутствовали понятые.

- Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему помощнику оперативного дежурного дежурной части отдела полиции № 4 УМВД РФ по городу Екатеринбургу, старшему сержанту полиции, 1993 года рождения, - рассказали в СК по Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

Фото: СК по Свердловской области

Бывший сотрудник полиции сначала признал свою вину, и следователи проверили его показания на месте произошедшего. Но позднее подсудимый стал все отрицать. После того, как следственный комитет собрал все доказательства его вины, уголовное дело направили в суд. Экс-сотрудника полиции признали виновным по статье «превышение должностных полномочий». Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением звания «старший сержант полиции».

Как рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, получив реальную судимость, мужчина теперь не сможет поступить на работу ни в одно государственное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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