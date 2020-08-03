Волшебной палочки от жира нет: звезда шоу «План Б» раскрыла секрет похудения

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:29:46+03:00

Елизавета Аниховская призналась, что смогла похудеть на 10 килограммов лишь после того, как приучила себя к тренировкам

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Звезда шоу «План Б» Елизавета Аниховская поразила поклонников фотографией двухлетней давности.

- Это история про слезы и депрессию, когда ты смотришь на себя в экране телевизора. История про треснутые штаны во время съемки для бренда. Про отфотошпленное лицо и постоянное стеснение перед родней и знакомыми, ведь они тебя знали немного другой, - пишет Аниховская в своем Instagram. -Мне кажется, за эти 2 года я попробовала все. Даже сидела на голодании. Ключевой моей ошибкой было одно. «Я боролась с весом». А это значит, боролась сама с собой. Всего лишь какие-то слова, но они подсознательно определили вектор моего пути. Изнуряла себя диетами, худела и еще больше набирала. Я не принимала себя такой. Самобичевание, привет! Тогда спорт для меня равнялся каторге. И мне казалось, что вот, вот и по взмаху волшебной палочки я стану стройной красоткой, но такой палочки, видимо, нет! Уральская красавица также призналась, что долгое время не любила заниматься спортом. Но теперь это для нее словно зубы почистить.

elizaveta_anikhovskaya Сейчас Елизавета отдыхает с семьей в Краснодарском крае

- Секретов никаких нет. Только принятие, каждодневная минимальная работа и любовь. Сейчас я позволяю себе все, что хочу, но почему-то, в последнее время нет аппетита. Чувствую легкость, делаю легкие тренировки и кайфую от всего, что со мной происходит. Вывод из этих двух лет банальный. Важно жить яркой жизнью сейчас. Не искать в себе недостатки, иначе это просто замкнутый круг. Сохраняя гармонию внутри. Тогда и вес уход стремительно. На себе проверено. И девочки, всегда помните, волшебной палочки от жира на попе не существует, - добавила модель.

А так выглядела модель пару лет назад. Фото: Instagram

Напомним, что Мисс Екатеринбург – 2016 была участницей шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрудиновым. Красавица из Асбеста дошла до финала, но резидент Comedy Club решил не строить с ней отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU