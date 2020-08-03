В Екатеринбурге судебный пристав получил срок за взятки

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:38:32+03:00

Суд приговорил бывшего начальника районного отдела судебных приставов к пяти лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге закончился суд над бывшим начальником Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области. Его признали виновным в коррупционном преступлении. С апреля 2017 по октябрь 2018 годов подсудимый получил от представителя коммерческих организаций через посредника порядка 900 тысяч рублей.

- Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - рассказали в СК по Свердловской области. - Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3, 5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Деньги пристав получил от организаций, которые не хотели исполнять требования, содержащиеся в исполнительных листах. Кроме того они не принимали меры, которые должны были исполнять по решению суда. Так, коммерсанты не освободили земельные участки, на которых разместили автомойку, нестационарный объект и торговые павильоны.

Суд приговорил бывшего начальника Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов к пяти лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU