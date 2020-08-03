Что изменится после перенастройки работы системы здравоохранения Свердловской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:34:52+03:00

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В Свердловской области начали перенастройку работы системы здравоохранения. Сегодня губернатор Евгений Куйвашев обсудил на совещании с представителями сферы здравоохранения, как модернизация поможет вывести медицинскую помощь на качественно новый уровень. По словам главы региона, необходимость изменения подходов к организации работы этой сферы во многом продиктована ситуацией с COVID-19. Рассказываем, какие изменения ждет здравоохранение региона на первоначальном этапе.

На пике заболеваемости отмечалась высокая нагрузка на созданные амбулаторные центры КТ-диагностики. Поэтому недавно в четыре больницы региона – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском купили дополнительные КТ. Их планируют запустить уже в этом месяце. В городской клинической больнице №40 оборудование начинает работать уже завтра.

В перспективе также предполагается развитие лабораторных мощностей 40 больницы. Преобразования ждут также другие медицинские учреждения в Свердловской области.

- В перспективе - строительство новых корпусов, наращивание мощностей, приобретение современного оборудования и новейших средств диагностики. У нас есть понимание того, как нужно двигаться в развитии сферы здравоохранения, - рассказал Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU