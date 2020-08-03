Пропал месяц назад: на Урале ищут мужчину, который страдает эпилепсией

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:04:42+03:00

Выходя из дома, Сергей Косарев взял с собой телефон и паспорт

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Полиция по Артемовскому району, что в Свердловской области, разыскивает 47-летнего Косарева Серея Владимировича. Мужчина ушел из дома почти месяц назад – 4 июля. До настоящего времени его местонахождение не известно. В день пропажи, выходя из дома, он взял с собой сотовый телефон и паспорт.

Особые приметы: страдает эпилепсией.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо и светлые волосы.

В день пропажи был одет в серую кофту, темные брюки, туфли черного цвета с острыми носками.

Если вы вдруг видели где-то Косарева Сергея или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: 8 (34363) 2-12-05 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU