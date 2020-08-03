Екатеринбуржца отправили в тюрьму за то, что он украл у тестя пенсию ради алкоголя

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:58:03+03:00

Мужчина сначала признался в содеянном, а затем стал отрицать свою вину

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В Екатеринбурге под суд отправили 43-летнего местного жителя, Сергея Вяткина, которого обвиняют в краже. Мужчина стащил пенсию у своего тестя, чтобы купить на нее алкоголь. Это произошло в ночь с 14 на 15 февраля – он украл 10 тысяч рублей из стола, который находился в комнате родственника.

- Потерпевшему 79 лет, он является пенсионером по старости, иного дохода кроме пенсии он не имеет. При этом на указанные деньги он приобретает продукты, своевременно оплачивает «коммуналку», а также покупает лекарства. И хищение 10 тысяч рублей (больше половины размера его ежемесячного дохода) поставило его в затруднительное положение, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сам мужчина признал свою вину полностью, но затем отказался от своих слов и стал отрицать, ущерб не возместил и извинений не принес. В итоге, суд отравил его на 2 года и 6 месяцев в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU