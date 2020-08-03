2020-08-03T12:22:18+03:00
Общество

Путин поддержал предложение свердловского омбудсмена по поводу Конституции

Экземпляры главного документа страны будут вручать вместе с паспортом
Лев ИСТОМИН
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Татьяна Мерзлякова работала в группе по подготовке поправок в основной документ государстваТатьяна Мерзлякова работала в группе по подготовке поправок в основной документ государстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой о вручении экземпляров обновленной Конституции РФ вместе с паспортом. Поручение опубликовано на сайте Кремля, федеральное правительство его рассмотрит до 1 октября этого года.

Свое предложение Татьяна Мерзлякова озвучила на итоговом заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию РФ. Если оно будет одобрено кабмином, то актуальную редакцию основного закона страны будут вручать гражданам, достигшим возраста 14 лет, при получении российского паспорта.

Это предложение, по словам Мерзляковой, поможет продолжить работу по разъяснению сути изменений Конституции РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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