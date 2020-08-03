Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе
С завтрашнего дня, 4 августа, нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга начинают плановый прием пациентов. После выписки всех «коронавирусных» пациентов из отделений в корпусе провели дезинфекцию. Напомним, о том, что больницы начинают постепенно возвращаться к штатной работе, сообщил вице-губернатор Павел Креков.
- Наша задача – заново организовать потоки и охватить максимально возможное количество нуждающихся в специализированной медпомощи. Для этого мы связываемся по телефону с ранее записанными пациентами, обговариваем даты их прихода на консультацию или госпитализацию, - рассказал заместитель главврача ГКБ №40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов.
Теперь пациентов диспансерной группы могут пригласить для консультации врачи-отоневрологи, неврологи (детские и взрослые), эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги, а также специалисты кабинета профилактики повторного инсульта.
Работа поликлиники организована в две смены, а стационара – круглосуточно, с учетом поступающих «по неотложке». Конечно, будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU