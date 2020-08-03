Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:31:17+03:00

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С завтрашнего дня, 4 августа, нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга начинают плановый прием пациентов. После выписки всех «коронавирусных» пациентов из отделений в корпусе провели дезинфекцию. Напомним, о том, что больницы начинают постепенно возвращаться к штатной работе, сообщил вице-губернатор Павел Креков.

- Наша задача – заново организовать потоки и охватить максимально возможное количество нуждающихся в специализированной медпомощи. Для этого мы связываемся по телефону с ранее записанными пациентами, обговариваем даты их прихода на консультацию или госпитализацию, - рассказал заместитель главврача ГКБ №40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов.

Теперь пациентов диспансерной группы могут пригласить для консультации врачи-отоневрологи, неврологи (детские и взрослые), эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги, а также специалисты кабинета профилактики повторного инсульта.

Работа поликлиники организована в две смены, а стационара – круглосуточно, с учетом поступающих «по неотложке». Конечно, будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU