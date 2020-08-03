2020-08-03T11:31:17+03:00
Общество

Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе

Прием пациентов по профилю начнется с завтрашнего дня, 4 августа
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
Изменить размер текста:

С завтрашнего дня, 4 августа, нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга начинают плановый прием пациентов. После выписки всех «коронавирусных» пациентов из отделений в корпусе провели дезинфекцию. Напомним, о том, что больницы начинают постепенно возвращаться к штатной работе, сообщил вице-губернатор Павел Креков.

- Наша задача – заново организовать потоки и охватить максимально возможное количество нуждающихся в специализированной медпомощи. Для этого мы связываемся по телефону с ранее записанными пациентами, обговариваем даты их прихода на консультацию или госпитализацию, - рассказал заместитель главврача ГКБ №40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов.

Теперь пациентов диспансерной группы могут пригласить для консультации врачи-отоневрологи, неврологи (детские и взрослые), эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги, а также специалисты кабинета профилактики повторного инсульта.

Работа поликлиники организована в две смены, а стационара – круглосуточно, с учетом поступающих «по неотложке». Конечно, будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за то, что он украл у тестя пенсию ради алкоголя
Путин поддержал предложение свердловского омбудсмена по поводу Конституции
В Свердловской области режим ограничений продлили до 10 августа
Путин упразднил несколько судов на Урале: зачем это нужно
Турнир Tele2 Mobile Open Cup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов
Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе
От коронавируса погибли еще четыре уральца
В СКР подтвердили, что расследование по делу «уктусского стрелка» завершено
Уральца будут судить за контрабанду допинга
За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожара
Специалисты опознали 36 свердловских воинов, захороненных в Чехии
«Родители ничего не знали»: на Урале в ДТП попал 15-летний школьник на квадроцикле
В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальника
Последний рывок: в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок
На Урале объявили в розыск двухлетнюю дочку беженки с Украины, которая собирала $5000 на ее похищение у бывшего мужа
Как в тропиках: начало недели в Екатеринбурге будет жарким, но дождливым
Художник с Байконура создал на фасаде многоэтажки в Екатеринбурге ангела-хранителя флоры