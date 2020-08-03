В СКР подтвердили, что расследование по делу «уктусского стрелка» завершено

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:54:29+03:00

Расследованием резонансного убийства занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК. Фото: СУ СКР по Свердловской области

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В пресс-службе регионального СК официально подтвердили, что уголовное дело против Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе, завершено. Несколько дней назад мы уже писали об этом, ссылаясь на адвоката Дмитрия Ушакова, представляющего интересы матери одной из погибших девушек. Адвокат уточнил, что сейчас обвиняемый Алексей Александров знакомится с материалами уголовного дела.

Напомним, все произошло 25 августа 2018 года на горнолыжном склоне Уктуса в Екатеринбурге. Тогда грибники нашли изрешеченные пулями тела двух девушек. Ксения была уже мертва, а за жизнь Натальи врачи боролись пять дней. К сожалению, девушка умерла в больнице, не придя в сознание.

За помощь в поимке убийцы силовики объявляли награду в один миллион рублей, а убитые горем родители жертв даже обращались за помощью к экстрасенсам. Загадочного стрелка удалось поймать лишь в конце 2019 года. Поиском подозреваемого и расследованием резонансного убийства занимался начальник первого отдела по расследованию особо важных дел Сергей Мальцев. После поимки обвиняемого он рассказал, как удалось выйти на след загадочного стрелка. Для этого пришлось тщательно изучить оружейные форумы в интернете.

После поимки подозреваемый сознался в преступлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749023" frameborder="0"></iframe> Судебное заседание по мере пресечения Александрову.В зале суда подозреваемому задавали острые вопросыАлексей БУЛАТОВ

- Необходимые следственные и иные процессуальные действия уже завершены, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Свердловской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что расследование дела находилось на личном контроле у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В СК уточнили, что Александрова обвиняют по статье «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений». За это преступление предполагаемому стрелку «светит» вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU