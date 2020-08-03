Уральца будут судить за контрабанду допинга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Березовском, что под Екатеринбургом, под суд отправили местного 36-летнего жителя, которого обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ. В марте этого года он через Интернет заказал в одной из стран ближнего зарубежья допинг для наращивания мышечной массы и улучшения самочувствия.

- В апреле заказ поступил в местное отделение почты бандеролью, которую мужчина получил. На выходе его задержали полицейские, а посылку забрали, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, на мужчину завели уголовное дело, которое передали для рассмотрения в Березовский горсуд. Теперь ему грозит от трех до семи лет колонии.