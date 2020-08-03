Специалисты опознали 36 свердловских воинов, захороненных в Чехии

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:09:22+03:00

Всего на мемориальном комплексе в Брно покоятся 3668 солдат и офицеров Красной Армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на мемориальном комплексе в Брно покоятся 3668 солдат и офицеров Красной Армии

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Представительство Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике в 2019-2020-х годах провело архивно-исследовательскую работу по уточнению персональных данных воинов Красной Армии, захороненных в городе Брно и населенном пункте Оржехов, и увековечиваю их памяти.

По архивным документам удалось установить, что 36 погибших воинов – уроженцы Свердловской области. А всего на мемориальном комплексе в Брно захоронено 3668 солдат и офицеров Красной Армии.

- В ходе работы удалось установить 1715 имен воинов, которые ранее значились неизвестными. На мемориальном комплексе в населенном пункте Оржехов погребено 1467 воинов, в ходе работы установлены и уточнены имена 1126 захороненных, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Свердловчане, чьи родственники в годы Великой Отечественной войны воевали на территории Чешской Республики, могут обратиться в представительство Минобороны для получения информации о месте захоронения их родственников. Вся подробная информации и контакты указаны здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU