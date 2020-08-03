2020-08-03T10:09:22+03:00
Общество

Специалисты опознали 36 свердловских воинов, захороненных в Чехии

Всего на мемориальном комплексе в Брно покоятся 3668 солдат и офицеров Красной Армии
Мария Трапезникова
Поделиться:
Всего на мемориальном комплексе в Брно покоятся 3668 солдат и офицеров Красной АрмииВсего на мемориальном комплексе в Брно покоятся 3668 солдат и офицеров Красной АрмииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Представительство Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике в 2019-2020-х годах провело архивно-исследовательскую работу по уточнению персональных данных воинов Красной Армии, захороненных в городе Брно и населенном пункте Оржехов, и увековечиваю их памяти.

По архивным документам удалось установить, что 36 погибших воинов – уроженцы Свердловской области. А всего на мемориальном комплексе в Брно захоронено 3668 солдат и офицеров Красной Армии.

- В ходе работы удалось установить 1715 имен воинов, которые ранее значились неизвестными. На мемориальном комплексе в населенном пункте Оржехов погребено 1467 воинов, в ходе работы установлены и уточнены имена 1126 захороненных, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Свердловчане, чьи родственники в годы Великой Отечественной войны воевали на территории Чешской Республики, могут обратиться в представительство Минобороны для получения информации о месте захоронения их родственников. Вся подробная информации и контакты указаны здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за то, что он украл у тестя пенсию ради алкоголя
Путин поддержал предложение свердловского омбудсмена по поводу Конституции
В Свердловской области режим ограничений продлили до 10 августа
Путин упразднил несколько судов на Урале: зачем это нужно
Турнир Tele2 Mobile Open Cup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов
Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе
От коронавируса погибли еще четыре уральца
В СКР подтвердили, что расследование по делу «уктусского стрелка» завершено
Уральца будут судить за контрабанду допинга
За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожара
Специалисты опознали 36 свердловских воинов, захороненных в Чехии
«Родители ничего не знали»: на Урале в ДТП попал 15-летний школьник на квадроцикле
В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальника
Последний рывок: в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок
На Урале объявили в розыск двухлетнюю дочку беженки с Украины, которая собирала $5000 на ее похищение у бывшего мужа
Как в тропиках: начало недели в Екатеринбурге будет жарким, но дождливым
Художник с Байконура создал на фасаде многоэтажки в Екатеринбурге ангела-хранителя флоры