2020-08-03T09:32:17+03:00
Происшествия

«Родители ничего не знали»: на Урале в ДТП попал 15-летний школьник на квадроцикле

Технику подросток взял напрокат, чтобы покататься с другом
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В Ревдинском районе Свердловской области накануне, 2 августа, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 15-летний школьник на квадроцикле. Парень катался с 17-летним другом, не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево. В итоге, его с травмами головы и переломами гостей черепа экстренно эвакуировали в ДМБ №9 Екатеринбурга.

- Во время поездки 15-летний подросток использовал мотоэкипировку и мотошлем, что позволило избежать получения более серьезных травм. Родители мальчика про эту поездку не знали, как и не знали о планах мальчика взять напрокат транспортное средство, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В ходе начатой проверки полицейским предстоит выяснить порядок работы пункта проката мототехники, а также направить материалы в подразделение по делам несовершеннолетних, где подросток уже состоит на специализированном учете.

С начала года произошло уже 76 ДТП с участием квадроциклов, мотоциклов и мотовездеходов. В них 48 человек пострадали и большая часть из них (77%) – это подростки до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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