2020-08-03T08:56:20+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальника

Вместе с грузовиком сгорели две припаркованные рядом легковушки
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальникаВ Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, Дмитрия Чернова, которого обвиняют в поджоге автомобиля своего экс-начальника. Это произошло 20 января: по словам молодого человека, его работодатель заплатил ему меньше ожидаемого, поэтому тот решил отомстить, уничтожив его «Газель».

- Будучи пьяным из-за обиды после ссоры, он поджег автомобиль с помощью бензина. Но огонь перекинулся на припаркованные рядом Land Rover и Lada Vesta, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Общая сумма причиненного ущерба составила больше 800 тысяч рублей.

В итоге, суд отправил Чернова на 1 год и 8 месяцев в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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