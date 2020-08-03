В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальника
В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, Дмитрия Чернова, которого обвиняют в поджоге автомобиля своего экс-начальника. Это произошло 20 января: по словам молодого человека, его работодатель заплатил ему меньше ожидаемого, поэтому тот решил отомстить, уничтожив его «Газель».
- Будучи пьяным из-за обиды после ссоры, он поджег автомобиль с помощью бензина. Но огонь перекинулся на припаркованные рядом Land Rover и Lada Vesta, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Общая сумма причиненного ущерба составила больше 800 тысяч рублей.
В итоге, суд отправил Чернова на 1 год и 8 месяцев в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU