Как в тропиках: начало недели в Екатеринбурге будет жарким, но дождливым

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:08:02+03:00

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В Екатеринбург вернулась июльская жара, несмотря на то, что на календаре уже август. Но она будет не такой сильной, как две недели назад, когда столбики термометров доползали до отметки в +40. Духоту сгладят кратковременные дожди и ветра. Рассказываем подробнее о прогнозе погоды от синоптиков из Уралгидрометцентра на начало недели.

В понедельник, 3 августа, будет облачно с прояснениями. Днем температура поднимется до +28…+30. Может пройти небольшой дождь, ожидается гроза. Ветер южный 3-8 м/сек с порывами до 14 м/сек.

Во вторник, 4 августа, будет все также облачно и дождливо, а столбики термометров поползут еще выше – до +32. Горожан спасет гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек, при грозе порывами до 14 м/сек.

В среду, 5 августа, погода не поменяется: облачно, возможен дождь с грозой. Но температура чуть-чуть спадет – до +29. Ветер северо-восточный 3-8 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU