2020-08-03T06:39:01+03:00
Общество

Художник с Байконура создал на фасаде многоэтажки в Екатеринбурге ангела-хранителя флоры

Марат Абишев принял участие в фестивале уличного искусства Public Art
Мария Трапезникова
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Фото: Public Art в InstagramФото: Public Art в Instagram
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В Екатеринбурге продолжается фестиваль уличного искусства Public Art. Он проходит вместо «Стенограффии», поскольку та проиграла конкурс от администрации города. В новом проекте также участвуют художники со всей России. Основная тема, на которую они творят – «75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне». Но это, конечно, не жесткие рамки. Художники создают то, что им близко по душе.

Накануне на фасаде дома, расположенного на улице Шефская, 61, появился гигантский ангел-хранитель флоры. Его нарисовал Марат Абишев, который приехал в столицу Урала прямиком с Байконура, раскрасив там пять фасадов на тему космонавтики. В Екатеринбурге он презентовал новый проект – «Проект Botanika».

Фото: Public Art в Instagram

Фото: Public Art в Instagram

- Мне нравится взаимодействие со стрит-артом. Когда, например, на стене нарисованы крылья, к которым можно встать для эффектного фото. Из этого родилась идея нарисовать огромные крылья. Первые эскизы такими и были. Но рисовать просто крылья и перья показалось слишком простым решением. Так возник ангел с крыльями из листьев, - рассказал Марат.

По словам художника, смысл его работы каждый поймет по-своему. Например, для того он откроется не сразу, а для кого-то «так и останется абстрактной растительной композицией».

- Это ангел-хранитель флоры, охраняющий природу и тех, кто заботится о ней. И эта работа может стать первой в серии изображений таких ангелов разных стихий, - объясняет Марат.

Фото: Public Art в Instagram

Фото: Public Art в Instagram

Кстати, если вы думали, что фестиваль «Стенограффия» в этом году, уже в 11 раз, не пройдет, это не так. Не так давно губернатор Евгений Куйвашев решил поддержать организаторов, сейчас ведутся переговоры со спонсорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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