2020-08-03T06:12:37+03:00
Происшествия

Бросился прямо под колеса: в Екатеринбурге автобус насмерть сбил пешехода

Из-за резкого торможения в салоне упала 40-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером, 2 августа, в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в котором один человек пострадал, еще один погиб. Автобус №083, двигаясь по улице Белореченская в сторону Шаумяна по правому ряду, сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель заметил его в последний момент, постарался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось.

49-летний пешеход получил сильные травмы, от которых позже скончался в ГКБ №1. Кроме того, при резком торможении в слоне автобуса пострадала 40-летняя пассажирка. Ее с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в ГКБ №36.

- Водитель автобуса пояснил, что при движении по улице Белореченская увидел двух мужчин-пешеходов, стоящих около проезжей части, он сбавил скорость и продолжил движение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Один из пешеходов неожиданно стал переходить проезжую часть, водитель перестроился в левую полосу движения, чтобы избежать наезда, но этого сделать не удалось. Пешеход был сбит около трамвайных путей.

В момент аварии в салоне находились 15 пассажиров. Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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