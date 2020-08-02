«Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в Уфе

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе 2 августа прошел первый контрольный матч в рамках подготовки к сезону Континентальной хоккейной лиги. На арене встретились игроки екатеринбургского «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».

В составе уральскую команды почти не было легионеров. За исключением опытных игроков Николая Тимашова, Степана Хрипунова и Евгения Мозера на лед вышла молодежь, которая в прошлом сезоне выступала за «Авто».

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

«Автомобилист» первые два период не уступал соперникам, среди которых было много опытных мастеров, включая легионеров. Но после 40 минут игры уральцы уже вели со счетом 1:4.

Среди уральцев отличились: Кирилл Пилипенко – у него дубль, Евгений Митякин и Александр Севостьянов. У уфимцев одну шайбу забил Илья Баранов.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Однако в итоговом отрезке хозяева отправили в ворота Леонида Фомина пять шайб. Отличились: Александр Кадейкин, Филип Ларсен, Алексей Пустозеров, Теэму Хартикайнен, а также Илья Баранов.

Матч окончился со счетом 6:4.

ИСТОЧНИК KP.RU