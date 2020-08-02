Эвакуировали весь подъезд: в Екатеринбурге полыхала квартира на 10 этаже

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:03:33+03:00

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В Екатеринбурге, в микрорайоне Сотрировка в пятом часу вечера загорелась квартира в 16-этажном доме на 10 этаже. Огонь был такой силы, что пламя вырывалось с балкона.

После получения сигнала на место ЧП по адресу улица Софьи Перовской, 101, выехали 10 пожарных и четыре расчета.

Площадь пожара составила 31 квадратный метр. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По лестничным маршам спасатели МЧС оперативно эвакуировали 15 человек, включая трех детей, после чего приступили к тушению пожара. Открытое горение удалось ликвидировать через 20 минут, после чего началась проливка вещей.

Площадь пожара составила 31 квадратный метр, никто из жильцов дома не пострадал. Причина пожара выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU