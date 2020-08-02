В начале недели в Екатеринбурге похолодает и пройдут дожди

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:21:23+03:00

В город на несколько дней вернутся дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 2 августа, в Екатеринбург вернулась настоящая июльская жара: в городе солнечно, почти безветренно, а столбики термометров неожиданно подскочили до отметки в +32 градуса.

Впрочем, такая погода задержится в столице Среднего Урала совсем ненадолго. Уже в понедельник, 3 августа, в Екатеринбурге похолодает и начнутся затяжные дожди.

В первый рабочий день ожидаются умеренные осадки и похолодание до +20 градусов. Во вторник дожди немного усилятся, температура воздуха сохранится на прежнем уровне: +18 … +20 градусов.

Солнце вернется в Екатеринбург только в среду, 5 августа, но и там горожан ждет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU