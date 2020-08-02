Вагон поезда в московском метро расписали узорами тагильских подносов

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:01:14+03:00

С помощью QR-кода пассажиры столичной подземки могут узнать об уральском промысле

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Слава о знаменитых тагильских подносах, которые изготавливают по сей день, в буквальном смысле докатилась до столичного метрополитена. Один из вагонов поезда подземки расписали узорами уральских мастеров.

По соседству с тагильскими узорами на других вагонах разместились другие промыслы: скопинская керамика, дымковская игрушка, хохломская и городецкая роспись, а также тверская вышивка.

В вагонах есть QR-коды, при помощи которых пассажиры московской подземки могут узнать о тагильских подносах. Поезд будет курсировать на Арбитско-Покровской линии полгода.

В 21 веке тагильские подносы представляли в крупнейших российских музеях, а также в Индии, Германии, Италии, Болгарии и Чехии. Сегодня этим промыслом в Нижнем Тагиле занимаются 50 художников.

ИСТОЧНИК KP.RU