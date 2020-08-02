Вагон поезда в московском метро расписали узорами тагильских подносов
Слава о знаменитых тагильских подносах, которые изготавливают по сей день, в буквальном смысле докатилась до столичного метрополитена. Один из вагонов поезда подземки расписали узорами уральских мастеров.
По соседству с тагильскими узорами на других вагонах разместились другие промыслы: скопинская керамика, дымковская игрушка, хохломская и городецкая роспись, а также тверская вышивка.
В вагонах есть QR-коды, при помощи которых пассажиры московской подземки могут узнать о тагильских подносах. Поезд будет курсировать на Арбитско-Покровской линии полгода.
В 21 веке тагильские подносы представляли в крупнейших российских музеях, а также в Индии, Германии, Италии, Болгарии и Чехии. Сегодня этим промыслом в Нижнем Тагиле занимаются 50 художников.
ИСТОЧНИК KP.RU