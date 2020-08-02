Прокуратура Нижнего Тагила проверяет скейт-парк, где мальчик повредил ногу
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика, который 1 августа повредил ногу в скейт-парке в самом центре города - в сквере у горно-металлургического колледжа.
Предварительно установлено, что мальчик катался на самокате на спортивном оборудовании, которое оказалось неисправным – в рамке был выломан кусок фанеры.
- В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, когда устанавливалось спортивное оборудование, кто отвечает за его надлежащую эксплуатацию, - рассказывают в пресс-службе надзорного ведомства.
При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU