Прокуратура Нижнего Тагила проверяет скейт-парк, где мальчик повредил ногу

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:44:15+03:00

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Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика, который 1 августа повредил ногу в скейт-парке в самом центре города - в сквере у горно-металлургического колледжа.

Предварительно установлено, что мальчик катался на самокате на спортивном оборудовании, которое оказалось неисправным – в рамке был выломан кусок фанеры.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, когда устанавливалось спортивное оборудование, кто отвечает за его надлежащую эксплуатацию, - рассказывают в пресс-службе надзорного ведомства.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU