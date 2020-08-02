На Среднем Урале – пять новых жертв пандемии коронавируса
В Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса по состоянию на 2 августа за последние сутки погибли еще пять человек. Таком образом, общее число жертв пандемии достигло 281 человек.
Всего за сутки на Среднем Урале коронавирус подтвердился у 199 человек, 133 из них проживают в Екатеринбурге. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии – 20 983, большая часть из них уже поборола недуг.
Отметим, что с 1 августа и уральской столице и городах Свердловской области заработали торговые центры. При их посещении нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU