На Среднем Урале – пять новых жертв пандемии коронавируса

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:05:05+03:00

Торговые центра в регионе не работали с 30 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего с начала февраля в Свердловской области от COVID-19 погиб 281 человек

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В Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса по состоянию на 2 августа за последние сутки погибли еще пять человек. Таком образом, общее число жертв пандемии достигло 281 человек.

Всего за сутки на Среднем Урале коронавирус подтвердился у 199 человек, 133 из них проживают в Екатеринбурге. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии – 20 983, большая часть из них уже поборола недуг.

Отметим, что с 1 августа и уральской столице и городах Свердловской области заработали торговые центры. При их посещении нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU