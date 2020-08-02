2020-08-02T10:24:00+03:00
Экономика

К «Титановой долине» протянут железнодорожную ветку за 1,6 миллиарда рублей

Ее передадут в собственность Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Правительство Свердловской области и РЖД подписали концессионное соглашение. По которому к особой экономической зоне «Титановая долина» под Верхней Салдой протянут новую железнодорожную ветку.

Строительством ветки займется РЖД, перед запуском ее передадут в собственность Свердловской области. Компания будет ее эксплуатировать в течение 18 лет по условиям соглашения.

Свердловская область со своей стороны должна обеспечить загрузку железнодорожной ветки, чтобы обеспечить финансовую прибыль РЖД. Стоимость строительства составил 1,6 миллиарда рублей.

Резиденты «Титановой долины» смогут перевозить по новой ветке до 500 тысяч тонн грузов в год. Несколько резидентов ОЭЗ уже подтвердили потребность в использовании железнодорожного транспорта.

В 2019 году «Титановая долина» из-за отсутствия железнодорожного транспорта потеряла одного из самых крупных и перспективных резидентов – деревообрабатывающую компанию «Современные технологии обработки древесины», которая хотела инвестировать в особую экономическую зону 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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