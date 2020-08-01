В Екатеринбург прибыла вторая партия карет скорой помощи

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:26:59+03:00

Через неделю они выйдут на регулярное дежурство

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В Екатеринбург 31 июля и 1 августа прибыла вторая партия автомобилей скорой помощи, закупленная на средства Фонда святой Екатерины. Всего столице Урала подарили 30 карет на сумму 134 миллиона рублей.

- Ранее привезли 10 машин. Таким образом, сейчас идет доукомплектование 18 автомобилей. Оставшиеся скорые приедут в город до конца недели, - рассказали в фонде.

Напомним, первая партия из шести машин поступила в Екатеринбург в минувшее воскресенье. После установки оборудования и регистрации автомобилей в ГИБДД – ориентировочно через неделю – скорые выйдут на регулярное дежурство. Кстати, благодаря увеличению парка карет нагрузка на скорую помощь значительно сократилась – об этом заявили свердловские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU