В Екатеринбурге пьяный водитель устроил ДТП и скрылся

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:26:43+03:00

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Минувшим вечером, 31 июля, на шестом километре ЕКАДа произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Аварию спровоцировал пьяный водитель, который сразу после столкновения сбежал с места происшествия.

Предварительно известно, что водитель «Лады Калины» во время движения в сторону Челябинского тракта столкнулся с иномаркой Daewoo Matiz, которую после этого отбросило на «Ладу Веста». Зачинщик аварии скрылся.

В итоге, от удара пострадала пассажирка Daewoo Matiz. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга срочно госпитализировали в ГКБ №36. А виновника ДТП нашли в кратчайшие сроки. Им оказался 50-летний житель Екатеринбурга. Полицейским он объяснил, что скрылся, потому что испугался, так как сел за руль пьяным.

- Он рассказал, что направлялся к друзьям. Во время движения его машину неожиданно занесло, из-за чего он и столкнулся с иномаркой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – При опросе водителя инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения и провели освидетельствование на месте. Результаты показали 1,285 мг/л алкоголя в крови.

Сотрудники ГИБДД установили личности всех участников аварии. Окончательные причины будут установлены в ходе дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU