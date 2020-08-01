2020-08-01T15:35:56+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле высадили аллею строителей

На ней теперь растут липы, сирень и спиреи – всего 64 саженца
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего ТагилаФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле появилась первая аллея строителей. В сквере по улице Окунева высадили липы, сирень и спиреи – всего 64 саженца. Количество деревьев не случайно – 64 года назад работники строительной отрасли впервые отметили свой профессиональный праздник. В центре аллеи установили арт-объект – строительный мастерок на каменном постаменте.

- В прошлом году «Уральское объединение строителей» уже создано первую аллею строителей в Екатеринбурге по улице Шейнкмана, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кстати, в екатеринбургскую аллею добавили еще 64 дерева. Как отмечают в администрации, такие аллеи выступают «символом труда строителей по созданию комфортной, безопасной и здоровой городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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