В Нижнем Тагиле высадили аллею строителей
В Нижнем Тагиле появилась первая аллея строителей. В сквере по улице Окунева высадили липы, сирень и спиреи – всего 64 саженца. Количество деревьев не случайно – 64 года назад работники строительной отрасли впервые отметили свой профессиональный праздник. В центре аллеи установили арт-объект – строительный мастерок на каменном постаменте.
- В прошлом году «Уральское объединение строителей» уже создано первую аллею строителей в Екатеринбурге по улице Шейнкмана, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Кстати, в екатеринбургскую аллею добавили еще 64 дерева. Как отмечают в администрации, такие аллеи выступают «символом труда строителей по созданию комфортной, безопасной и здоровой городской среды».
ИСТОЧНИК KP.RU