В Нижнем Тагиле высадили аллею строителей

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:35:56+03:00

На ней теперь растут липы, сирень и спиреи – всего 64 саженца

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В Нижнем Тагиле появилась первая аллея строителей. В сквере по улице Окунева высадили липы, сирень и спиреи – всего 64 саженца. Количество деревьев не случайно – 64 года назад работники строительной отрасли впервые отметили свой профессиональный праздник. В центре аллеи установили арт-объект – строительный мастерок на каменном постаменте.

- В прошлом году «Уральское объединение строителей» уже создано первую аллею строителей в Екатеринбурге по улице Шейнкмана, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кстати, в екатеринбургскую аллею добавили еще 64 дерева. Как отмечают в администрации, такие аллеи выступают «символом труда строителей по созданию комфортной, безопасной и здоровой городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU