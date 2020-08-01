С начала лета на водоемах утонули 62 уральца

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:07:20+03:00

Все они купались в местах, не предназначенных для этого

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С начала лета в Свердловской области на водоемах утонули 62 человека, из них 15 детей. Все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Такая тревожная статистика в 2,5 раза превышают прошлогоднюю. Чтобы предотвратить трагедии, спасатели ежедневно патрулируют пляжи и водоемы региона – особое внимание уделяется детям, которые гуляют поблизости без присмотра взрослых.

- Ребятам демонстрируют профилактические ролики на экране планшета, ведь современной «сетевой» молодежи зачастую проще именно так воспринимать информацию, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Ребята признаются, что такая форма подачи информации им интересна и полезна.

Напомним, что на территории Свердловской области нет водоемов, которые бы были предназначены для купания. Ни один не прошел проверку Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU