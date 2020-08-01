В Екатеринбурге поймали парня с наркотиками

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:43:54+03:00

Теперь ему грозит от 10 до 20 лет колонии

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В ночь на 30 июля в Екатеринбурге наряд ДПС остановил автомобиль Skoda. За рулем сидел 26-летний ранее не судимый мастер по ремонту телефонов. Во время проверки документов молодой человек сбежал от полицейских, оставив на заднем сидении своей машины черную куртку. Во внутреннем кармане у нее полицейские нашли 18 свертков с неизвестным веществом.

- Кроме того, в салоне автомобиля находился 27-летний безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и оборот наркотиков местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – При досмотре личных вещей пассажира были изъяты 15 подозрительных свертков.

Молодого человека задержали и доставили в полицию. Дальнейшее исследование показало, что в свертках был героин общей массой 5,44 грамма. На парня завели уголовное дело, теперь ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. До решения суда он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU