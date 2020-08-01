Бабушку выбросило через окно: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП
Ранним субботним утром, около 8:00, в Каменском ГО Свердловской области, на пересечении трасс «Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный» и «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, женщина-водитель Hyundai, имеющая стаж вождения 20 лет, при выезде со второстепенной дороги не уступила проезд иномарке Mitsubishi, которая в тот момент ехала по главной.
В итоге, от сильного удара погибла пассажирка Hyundai, бабушка 79 лет. Она находилась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. В момент аварии она вылетела из салона машины.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
- Водитель Hyundai пояснила автоинспекторам, что не заметила приближающуюся к ней с левой стороны машину, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Прибывшие на место инспекторы ГИБДД установили личность бабушки, сейчас опрашиваются очевидцы и участники аварии. Окончательная причина будет установлена в ходе следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU