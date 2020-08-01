Конкурс на предпроектные работы по строительству магистрали «Екатеринбург – Казань» отменен
На портале госзакупок не так давно стартовал конкурс на предпроектные работы по строительству автомагистрали «Екатеринбург – Казань». Итоги должны были подвести уже 5 августа, но стало известно, что компания «Автодор-инвест» отменила конкурс: нужно было внести изменения в техчасть документации. Стоимость конкурса – больше 114 миллионов рублей.
Победитель должен был проделать большую работу: высчитать количество автомобилей в год, которое проедет по трассе, а также подсчитать количество машинокилометров. Кроме того, подрядчику нужно было представить не менее трех вариантов прохождения трассы и спрогнозировать интенсивность движения на всех маршрутах.
В проектной документации говорилось, что автомагистраль сможет объединить два города-миллионника в единую сеть скоростных дорог России.
ИСТОЧНИК KP.RU