Конкурс на предпроектные работы по строительству магистрали «Екатеринбург – Казань» отменен

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:06:25+03:00

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На портале госзакупок не так давно стартовал конкурс на предпроектные работы по строительству автомагистрали «Екатеринбург – Казань». Итоги должны были подвести уже 5 августа, но стало известно, что компания «Автодор-инвест» отменила конкурс: нужно было внести изменения в техчасть документации. Стоимость конкурса – больше 114 миллионов рублей.

Победитель должен был проделать большую работу: высчитать количество автомобилей в год, которое проедет по трассе, а также подсчитать количество машинокилометров. Кроме того, подрядчику нужно было представить не менее трех вариантов прохождения трассы и спрогнозировать интенсивность движения на всех маршрутах.

В проектной документации говорилось, что автомагистраль сможет объединить два города-миллионника в единую сеть скоростных дорог России.

ИСТОЧНИК KP.RU