Новый учебный год в УрФУ начнется в офлайн-режиме

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:21:13+03:00

Выпускной в УрФУ в этом году из-за коронавируса прошел онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Отличная новость для студентов, которые соскучились по личному общению – новый учебный год в УрФУ, главном вузе Екатеринбурга, начнется в штатном режиме. Об этом заявил ректор Виктор Кокшаров.

- Пока мы планируем организовать нормальный учебный процесс в начале сентября с соблюдением всех санитарных норм безопасности, - цитирует его пресс-служба вуза. – Возможно, первые несколько месяцев будет использован смешанный режим: потоковые лекции будут проходить дистанционно, а практические занятия для небольших групп студентов – в зданиях университета.

При этом Виктор Кокшаров добавил, что уже окончательное решение по началу учебного года будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, не так давно мы писали о том, что школы Свердловской области также начинают учебный год в офлайн-режиме: 1 сентября планируется набрать порядка 60 тысяч первоклашек.

ИСТОЧНИК KP.RU