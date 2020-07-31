2020-07-31T20:00:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за последние сутки взяли тринадцать тысяч тестов на коронавирус

Общее количество исследований в регионе составило 955544
Юлия СТАЛИНА
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Всего новой инфекцией заразились 20 528 уральцев.Всего новой инфекцией заразились 20 528 уральцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продолжают тестировать людей на коронавирус. Только за последние сутки провели 13 466 исследований проб на Covid-19. Это были люди, у которых были показания к исследованиям. Информацию сообщает оперативный штаб региона.

По данным ведомство, в Свердловской области за сутки обследовали 12890 человек.

- Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 955544. Обследовано всего 892004 человека, - рассказывают в оперштабе региона.

Напомним, 31 июля диагноз коронавирус подтвердился у 210 человек в Свердловской области. Всего новой инфекцией заразились 20 528 уральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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