2020-07-31T17:28:57+03:00
Общество

Подделка не пройдет: уральские таможенники показали, как проверяют дорогую импортную обувь

С 1 июля на каждом товаре должна быть специальная маркировка
Юлия СТАЛИНА
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Сотрудники таможни проверяют маркировку на каждой паре.Сотрудники таможни проверяют маркировку на каждой паре.Фото: Ольга ЮШКОВА
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Уральские таможенники показали, как по новым правилам в Екатеринбург попадет брендовая обувь из заграницы. Напомним, с 1 июля на внутреннем рынке России запрещен оборот немаркированной обуви. Это касается товаров российских производителей и иностранных. Производителя теперь обязаны наносить специальный код на каждую пару обуви.

Маркировка должна соответствовать данным из декларации. Фото: Ольга ЮШКОВА

Маркировка должна соответствовать данным из декларации.Фото: Ольга ЮШКОВА

- Декларация на товары подается в уральскую таможню в электронном виде. В ней заявляются сведения о товарах. С 1 июля обувь подлежит обязательной маркировке в виде QR-коде. Если возникла необходимость проверить достоверность заявленных данных, уральский таможенный пост выдает нам предписание на таможенный досмотр. Мы должны проверить каждую пару обуви, чтобы сопоставить фактические данные и те, которые заявили. Если они данные не соответствуют, то может дойти и до уголовного дела, - пояснил Юрий Межнин, заместитель начальника Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни.

Отметим, новые правила позволят контролировать продукцию и не допускать контрафакта. Сначала реформа коснулась меховых изделий, сейчас обуви, дальше данные правила начнут действовать и на парфюмерию.

Если будут нарушения, могут завести уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА

Если будут нарушения, могут завести уголовное дело.Фото: Ольга ЮШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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