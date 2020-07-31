2020-07-31T16:55:11+03:00
Общество

Комсомольская правда поддерживает Всероссийский конкурс «Малая Родина»

Прием заявок продолжается до 15 августа
Илья МОХОВ
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В конкурсе могут участвовать работы, направленные на развитие интереса молодежи к истории, культуре и традициям малой Родины.В конкурсе могут участвовать работы, направленные на развитие интереса молодежи к истории, культуре и традициям малой Родины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Издательский дом «Комсомольская правда» вместе с ООО «Моя округа» при поддержке Министерства культуры РФ проводит общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов «Малая Родина».

- Конкурс проводится в целях реализации проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности», - сообщают организаторы. - В нем участвуют литературно-краеведческие работы, направленные на развитие интереса молодежи к истории, культуре и традициям своей малой Родины. Прием заявок до 15 августа, подведение итогов в сентябре.

Участвовать в конкурсе могут сотрудники музеев, краеведы, а также волонтеры культуры. Подробнее об условиях участия в конкурсе можно прочитать по ссылке: https://хранителиродины.рф/konkurs

ИСТОЧНИК KP.RU

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Комсомольская правда поддерживает Всероссийский конкурс «Малая Родина»
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