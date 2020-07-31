«Будут путешествовать по родному Уралу»: губернатор Свердловской области подарил многодетной семье автомобиль

31 Июль 2020 2020-07-31T15:36:03+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил автомобиль многодетной семье из Волчанска. У супругов Соколовых пять детей: младшие тройняшки, которые родились в 2016 году. Глава семейство Василий Викторович 12 лет работает водителем Волчанского механического завода филиала «Уралвагонзавод», а его супруга Ольга Николаевна - ведущий специалист Управления городского хозяйства. Ключи от новенькой «Лады Ларгус» Соколовы получили из рук Евгения Куйвашева.

- Для большой семьи, как правило, очень актуален вопрос передвижения. Детей надо отвезти в школу, в детский сад, родителям добраться до работы. И сделать это за краткий промежуток времени. Уверен, новая машина поможет вам в решении этих бытовых вопросов, а также даст отличную возможность для путешествий по родному Уралу и всей стране, - отметил Евгений Куйвашев.

Фото: предоставил департамент информационной политики Свердловской области

Несколько лет назад семья Соколовых решила свой жилищный вопрос: их вне очереди включили в областную программу. Через некоторое время они получили свидетельство на получение социальной выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU