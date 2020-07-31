2020-07-31T15:36:03+03:00
Общество

«Будут путешествовать по родному Уралу»: губернатор Свердловской области подарил многодетной семье автомобиль

У семьи Соколовых из Волчанска пять детей
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: предоставил департамент информационной политики Свердловской областиФото: предоставил департамент информационной политики Свердловской области
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил автомобиль многодетной семье из Волчанска. У супругов Соколовых пять детей: младшие тройняшки, которые родились в 2016 году. Глава семейство Василий Викторович 12 лет работает водителем Волчанского механического завода филиала «Уралвагонзавод», а его супруга Ольга Николаевна - ведущий специалист Управления городского хозяйства. Ключи от новенькой «Лады Ларгус» Соколовы получили из рук Евгения Куйвашева.

- Для большой семьи, как правило, очень актуален вопрос передвижения. Детей надо отвезти в школу, в детский сад, родителям добраться до работы. И сделать это за краткий промежуток времени. Уверен, новая машина поможет вам в решении этих бытовых вопросов, а также даст отличную возможность для путешествий по родному Уралу и всей стране, - отметил Евгений Куйвашев.

Фото: предоставил департамент информационной политики Свердловской области

Фото: предоставил департамент информационной политики Свердловской области

Несколько лет назад семья Соколовых решила свой жилищный вопрос: их вне очереди включили в областную программу. Через некоторое время они получили свидетельство на получение социальной выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы Екатеринбурга, отданные под лечение людей с COVID-19, возвращаются к плановому приему
Коронавирус отступает: в больницах Свердловской области освободилось больше половины коек для пациентов с COVID-19
«Будут путешествовать по родному Уралу»: губернатор Свердловской области подарил многодетной семье автомобиль
Свердловская прокуратура заставила два предприятия выплатить 2,5 миллиона долгов по зарплате
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
На овощебазе Екатеринбурга поймали мигрантов без документов
Нижние Серги планируют восстановить после потопа к середине сентября
Житель Урала научился не платить штраф за непристегнутый ремень
Две свердловчанки набрали кредитов на 8,4 миллиона, но отказались их возвращать
Деньги — в рост: инвестиционный вклад УБРиР вошел в топ-10 предложений банков
Стало известно, когда в Екатеринбурге магистраль соединит Академический и Широкую речку
ВТБ предупреждает о мошенничестве по банковским гарантиям
Суд признал законным отказ следователей заниматься гибелью екатеринбуржца при штурме его квартиры
На трассах Среднего Урала будут снова ловить пьяных водителей