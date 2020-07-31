На овощебазе Екатеринбурга поймали мигрантов без документов

31 Июль 2020 2020-07-31T14:54:59+03:00

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29 июля сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области вместе с коллегами из ОБОП, Интерпола, Управления по вопросам миграции и УФСБ при поддержке Росгвардии провели рейды на овощной базе на улице Завокзальная в Екатеринбурге.

- Цель мероприятия – выявление лиц, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, а также в розыске, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – В результате проверено около 300 иностранцев.

Из этого числа 36 работников овощебазы были доставлены в полицию. Из них пятеро привлечены к административной ответственности. На них составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU