Житель Урала научился не платить штраф за непристегнутый ремень

31 Июль 2020 2020-07-31T14:47:29+03:00

Как оказалось, денежное взыскание можно оспорить в областном суде, если в вашем автомобиле не предусмотрены ремни безопасности

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Интересный случай произошел в Екатеринбурге с одним из автолюбителей. Мужчину оштрафовали гаишники за отсутствие ремня безопасности во время движения на стареньком «УАЗе». Водитель пытался объяснить стражам порядка, что в его старой «буханке» попросту нет подобных элементов, но сотрудников ГИБДД это не волновало.

В итоге мужчина проиграл первый суд, но по совету адвоката решил пойти до конца и подал апелляцию.

- Стали разбираться. Сначала сделали экспертизу. Эксперт указал что штатных мест, для крепления ремней безопасности, в данной машине нет. Следов демонтажа ремней безопасности нет. Далее запросили разъяснения завода изготовителя, которые указали, что на данные автомобили ремни безопасности стали устанавливать только с 2000 года, - рассказывает в своем блоге адвокат Александр Шумилов.

В итоге высшая инстанция приобщила к материалам дела показания эксперта и с водителя «УАЗа» штраф сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU