2020-07-31T14:05:15+03:00
Происшествия

Две свердловчанки набрали кредитов на 8,4 миллиона, но отказались их возвращать

Они использовали для фальшивых заявок персональные данные сотрудников администрации Первоуральска
Мария Трапезникова
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Женщины использовали для фальшивых заявок персональные данные сотрудников администрации ПервоуральскаЖенщины использовали для фальшивых заявок персональные данные сотрудников администрации ПервоуральскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жительниц, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Одна из них с октября 2018 по май 2019 года работала начальником отдела по расчетам с персоналом в «Центре бухгалтерских услуг». Все это время она передавала личные данные работников мэрии Первоуральска своей знакомой, сотруднице микрокредитной компании.

А та в свою очередь, используя эти данные, создавала заявки на получение займов, и, в случае одобрения, делила с подругой выручку пополам. При этом деньги они не возвращали.

- Всего ими было оформлено 114 фиктивных договоров займа, своими действиями они причинили микрофинансовой организации материальный ущерб на сумму больше 8,4 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – С лиц, в отношении которых были оформлены кредитные обязательства, суммы долга микрофинансовой организацией списаны, в данных Бюро кредитных историй записи об обязательствах указаны не были.

В итоге, одну из женщин отправили в тюрьму на три года, вторую – на 2 года и 10 месяцев. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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