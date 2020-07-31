2020-07-31T13:52:51+03:00
Общество

Стало известно, когда в Екатеринбурге магистраль соединит Академический и Широкую речку

Строительство планируют закончить уже к концу лета
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В Верх-Исетском района Екатеринбурге сейчас идет строительство четырехполосной автомагистрали, которая уже в ближайшее время сможет соединить микрорайоны Широкая Речка и Академический. По данным директора МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Игоря Кунгурцева, работы закончат уже к 1 сентября.

- Новая транспортная артерия будет иметь широкие тротуары, велодорожки, а также удобные съезды к домам, расположенным в частном секторе, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Помимо этого, для комфорта местных жителей специалисты обустроят неподалеку небольшой сквер для прогулок.

А рядом с автомагистралью на улице Тенистой заканчивается строительство нового детсада №151 на 250 мест. Его также планируется открыть к началу учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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