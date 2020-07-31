2020-07-31T13:41:10+03:00
Общество

ВТБ предупреждает о мошенничестве со стороны отдельных паевых инвестиционных фондов

Привлекая деньги граждан, они сообщают в рекламных материалах, что гарантируют выплаты пайщикам до 5 миллионов рублей
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ фиксирует случаи мошеннических действий со стороны ряда паевых инвестиционных фондов. Привлекая деньги граждан, они сообщают в рекламных материалах, что гарантируют выплаты пайщикам до 5 млн рублей – причем не со своей стороны, а со стороны ВТБ, с которым у ПИФ, якобы, заключено соглашение о выдаче банковской гарантии. Предъявляемые при этом вкладчикам банковские гарантии являются подделкой и не имеют никакого отношения к действительности.

В середине июля в ВТБ поступили обращения клиентов одного из ПИФов в Приволжском федеральном округе. В информационном вестнике этого Фонда указывалось о получении им банковской гарантии в ВТБ. Целью гарантии, якобы, является обеспечение исполнения обязательств перед членами (пайщиками) по договорам передачи личных сбережений. По условиям гарантии, как следовало из материалов ПИФ, ВТБ «безотзывно обязуется выплатить членам (пайщикам) денежную сумму в размере 5 млн рублей в течение 5 рабочих дней». Пайщики заявляют ВТБ о желании стать бенефициарами данной гарантии и получить указанные средства.

ВТБ удалось получить копию банковской гарантии, на которую ссылаются клиенты ПИФ. После проверки выяснилось, что документ является подделкой – ВТБ никогда не выдавал такую гарантию. Банк ответственно заявляет, что информация, содержащаяся в гарантии, является ложной и используется исключительно для привлечения средств клиентов в ПИФ обманным путем.

К сожалению, на рынке нередки случаи, когда небольшие компании рассчитывают увеличить свою клиентскую базу фейковыми заверениями о сотрудничестве с крупными брендами, в данном случае – надежными игроками банковского рынка. Таким образом они вводят клиентов в заблуждение, привлекая их средства нечестным путем. Банк призывает граждан быть бдительными и напоминает, что ВТБ не выпускает безотзывные банковские гарантии, принципалом по которым выступают кредитные потребительские кооперативы, а бенефициарами – неограниченный круг физических лиц – пайщиков или членов таких организаций. Обращаем внимание, что выпуск такого рода гарантий даже не предусмотрен законодательством РФ.

Банк напоминает, что в случае предоставления вам информации о наличии таких гарантий ВТБ, нужно быть особенно внимательными и проверять их достоверность путем обращения на адрес info@vtb.ru. ВТБ оперативно рассмотрит заявление каждого клиента и предостережет граждан от возможных посягательств со стороны мошенников.

Банк также обращает внимание, что распространение заведомо ложной информации преследуется по закону. Для защиты своей деловой репутации и в интересах добросовестных граждан ВТБ оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы и суд с сообщением о незаконном использовании бренда банка в интересах третьих лиц.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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