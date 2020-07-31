2020-07-31T13:16:21+03:00
Общество

На трассах Среднего Урала будут снова ловить пьяных водителей

За прошлые выходные поймали 318 нарушителей
Мария Трапезникова
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На трассах Среднего Урала будут снова ловить пьяных водителейНа трассах Среднего Урала будут снова ловить пьяных водителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие выходные, начиная с сегодняшней пятницы, 31 июля, на свердловских трассах пройдут рейды инспекторов ГИБДД. Полицейские будут ловить тех, кто ездит без прав, тех, кто грубо нарушает ПДД, и тех, кто садится за руль пьяным.

Только в прошлые выходные наряды ДПС задержали 162 водителя, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, и еще 156, которые были лишены прав либо вообще никогда их не получали.

- За управление ТС в состоянии опьянения грозит лишение права управления на срок от 18 до 24 месяцев с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей, за повторное такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до двух лет, - напомнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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