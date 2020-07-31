2020-07-31T12:58:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге омоновец накосил тонну ржи для слонихи Даши и бегемота Евы

Сергей Пологов решил подарить урожай животным из Екатеринбургского зоопарка
Александра СКОРОБОГАТОВА
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Рожь силовик посеял, чтобы земля на дачном участке не зарастала сорняком. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской областиРожь силовик посеял, чтобы земля на дачном участке не зарастала сорняком. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
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На Урале боец ОМОН на транспорте Сергей Пологов вырастил и скосил более 800 килограммов ржи. Урожай он решил подарить животным из Екатеринбургского зоопарка.

– Изначально рожь я посеял для того, чтобы земля на дачном участке не зарастала сорняком. Когда она поднялась, я начал думать, куда ее применить. Решил отдать в зоопарк. Злаковые растения для питомцев покупают в качестве корма и не только. Я, конечно, отдал даром. Сделал доброе дело для животных, и самому на душе приятно, - поделился старший сержант полиции.

Большая часть ржи пойдет на корм самых крупных обитателей зоопарка. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Большая часть ржи пойдет на корм самых крупных обитателей зоопарка. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Большая часть ржи пойдет на корм самых крупных обитателей зоопарка: слонихи Даши и бегемота Евы. Остальное достанется обезьянам и орангутангу Захару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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