2020-07-31T10:46:13+03:00
Звезды

Юлия Михалкова попробует себя в роли «голодной» стриптизерши

В новом шоу «Сторис» ей отведены три амплуа: стриптизерша, учительница и уборщица
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова сыграла в новом шоу телеканала СТС «Сториз». Первая серия выйдет в эфир 10 августа.

- Юмористических зарисовок о простых и знакомых героях – про нас и про вас. Про жизнь! Легкии , добрыи и простои юмор для детеи от шести до ста шести лет! Всего 12 актеров. Каждыи день мы перевоплощались в десятки новых образов. От библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного, - именно так охарактеризовала шоу Михалкова.

В «Сториз» ей отведены три амплуа: стриптизерша, учительница и уборщица.

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Вот это я попаааала в СТОРИЗ!На СТС на финишную прямую выходят съемки «СТОРИЗ» - юмористических зарисовок о простых и знакомых героях про нас и про вас.
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- Утром играла тихую, скромную учительницу обычнои школы XX века, днем – «илитная селеба» XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизершу из сауны XXI века, - пишет актриса в своем Instagram.

Напомним, что в одном из последних интервью Михалкова заявила, что не хочет семью «для галочки».

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По словам актрисы, сейчас актеры разделились на две группы, которые выступают отдельно друг от друга, а вместе их можно увидеть только по телевизору и в Екатеринбурге (подробности)

«Алло, я вас слушаю!»: Юлия Михалкова проведет прямую линию для поклонников

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, подобно президенту России, проведет свою прямую линию. По признанию артистки, организовать связь с поклонниками и ответить на их вопросы, ее сподвиг именно глава государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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