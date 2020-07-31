В Екатеринбурге запретят парковку на пяти улицах: список

31 Июль 2020 2020-07-31T10:19:04+03:00

Мест для парковки в Екатеринбурге станет еще меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе увеличится количество знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

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До конца сентября 2020 года на пяти участках улиц Екатеринбурга запретят парковку транспортных средств, установив знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

В администрации Екатеринбурга учли пожелания горожан, которые обращались в мэрию по вопросу об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

Итак, на каких участках запретят парковаться в Екатеринбурге?

1. Улица Шефская: от Аппаратной до Краснофлотцев.

2. Улица Артинская: 200 метров перед перекрестком с проспектом Космонавтов по обеим сторонам.

3. Улица Ключевская: от Мельников до Крылова.

4. Набережная Рабочей молодежи от перекрестка Химиков до 8 Марта.

5. Участок от дома №14 по улице Сыромолотова до дома №21 по улице Новгородцевой.

ИСТОЧНИК KP.RU