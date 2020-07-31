2020-07-31T10:19:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге запретят парковку на пяти улицах: список

В городе увеличится количество знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Мест для парковки в Екатеринбурге станет еще меньшеМест для парковки в Екатеринбурге станет еще меньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

До конца сентября 2020 года на пяти участках улиц Екатеринбурга запретят парковку транспортных средств, установив знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

В администрации Екатеринбурга учли пожелания горожан, которые обращались в мэрию по вопросу об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

Итак, на каких участках запретят парковаться в Екатеринбурге?

1. Улица Шефская: от Аппаратной до Краснофлотцев.

2. Улица Артинская: 200 метров перед перекрестком с проспектом Космонавтов по обеим сторонам.

3. Улица Ключевская: от Мельников до Крылова.

4. Набережная Рабочей молодежи от перекрестка Химиков до 8 Марта.

5. Участок от дома №14 по улице Сыромолотова до дома №21 по улице Новгородцевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один силовик из Твери: в Екатеринбурге сменился начальник ГИБДД
Юлия Михалкова попробует себя в роли «голодной» стриптизерши
В Екатеринбурге запретят парковку на пяти улицах: список
«Это травмоопасно»: мэрия Екатеринбурга отказалась объединять беговую и велодорожки в парке за Дворцом молодежи
В Екатеринбурге на детской площадке выгуливают стадо баранов
В Екатеринбурге поймали парня, обокравшего мужчину на 110 тысяч
В Екатеринбурге в аварии пострадала девочка-подросток
Свердловской области подарили маски и перчатки на 50 миллионов
Росприроднадзор нашел загрязнения в реке на Урале из-за выбросов из Левихинского рудника
В Екатеринбурге троллейбус №17 перестанет ходить до центра
Свердловской области направят 4,8 миллиардов, недополученных из-за COVID-19
Сыграют ABBA и The Beatles: артисты Свердловской филармонии устроят фестиваль под открытым небом
В Екатеринбурге за 150 миллионов отреставрируют дом фабриканта Злоказова
«Была попытка взлома»: помощник опального отца Сергия пожаловался на хакерскую атаку
Стало известно, на каких улицах Екатеринбурга запретят парковаться
В Свердловской области против гриппа и ОРВИ планируют привить 60% жителей
В Свердловской области собирают добровольцев для поисков 73-летней пенсионерки, потерявшейся в лесу