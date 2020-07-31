В Екатеринбурге запретят парковку на пяти улицах: список
До конца сентября 2020 года на пяти участках улиц Екатеринбурга запретят парковку транспортных средств, установив знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В администрации Екатеринбурга учли пожелания горожан, которые обращались в мэрию по вопросу об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.
Итак, на каких участках запретят парковаться в Екатеринбурге?
1. Улица Шефская: от Аппаратной до Краснофлотцев.
2. Улица Артинская: 200 метров перед перекрестком с проспектом Космонавтов по обеим сторонам.
3. Улица Ключевская: от Мельников до Крылова.
4. Набережная Рабочей молодежи от перекрестка Химиков до 8 Марта.
5. Участок от дома №14 по улице Сыромолотова до дома №21 по улице Новгородцевой.
ИСТОЧНИК KP.RU