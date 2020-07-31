В Екатеринбурге на детской площадке выгуливают стадо баранов

31 Июль 2020 2020-07-31T09:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 31 июля, жители домов на улице Червонная, в районе Сортировки, проснулись от блеяния. Оказалось, что прямо под их окнами на детской площадке гуляет стадо баранов. А рядом находится мусульманская мечеть.

- Мечеть готовится к празднику. Пригнали две фуры баранов, которых выгуливают во дворе на детской площадке. А ночью жители не спят от дикого плача бедных животных, - рассказали очевидцы в сообществе «Район Сортировка».

По словам местных жителей, утром на место выезжали сотрудники полиции. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» пообещали прокомментировать эту ситуацию чуть позже.

Напомним, что сегодня мусульмане отмечают один из важнейших праздников – Курбан-байрам. Но в этом году от массовых молитв в мечетях пришлось отказаться из-за коронавируса – об этом официально заявил Уральский мухтасибат.

ИСТОЧНИК KP.RU