2020-07-31T09:42:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге на детской площадке выгуливают стадо баранов

Местные жители жалуются на «плач» животных
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
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Сегодня утром, 31 июля, жители домов на улице Червонная, в районе Сортировки, проснулись от блеяния. Оказалось, что прямо под их окнами на детской площадке гуляет стадо баранов. А рядом находится мусульманская мечеть.

- Мечеть готовится к празднику. Пригнали две фуры баранов, которых выгуливают во дворе на детской площадке. А ночью жители не спят от дикого плача бедных животных, - рассказали очевидцы в сообществе «Район Сортировка».

По словам местных жителей, утром на место выезжали сотрудники полиции. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» пообещали прокомментировать эту ситуацию чуть позже.

Напомним, что сегодня мусульмане отмечают один из важнейших праздников – Курбан-байрам. Но в этом году от массовых молитв в мечетях пришлось отказаться из-за коронавируса – об этом официально заявил Уральский мухтасибат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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