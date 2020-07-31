2020-07-31T09:22:12+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали парня, обокравшего мужчину на 110 тысяч

Воришка стащил портмоне с банковской картой
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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26 июля в полицию Екатеринбурга обратился мужчина, который заявил, что с его деньги украли внушительную сумму. Он пояснил, что накануне вечером гулял в сквере имени Джавахарлала Неву на улице Челюскинцев. Он сел на скамейку и поставил рядом с собой сумку, в которой лежал кошелек. На некоторое время он отвлекся и упустил вещи из виду. А после этого обнаружил, что портмоне пропало – а в нем лежали несколько банковских карт и бумага с пин-кодом от одной из них.

- Этим незамедлительно воспользовался похититель: уже через пять минут владельцу начали приходить смс-сообщения о транзакциях, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Неизвестный совершил несколько покупок в различных близлежащих магазинах и снял 17 тысяч рублей в банкомате.

Общая сумма потраченных денег составила порядка 35 тысяч рублей. Само портмоне мужчина оценил в 75 тысяч. Таким образом, общий ущерб составил больше 110 тысяч рублей.

Воришку быстро нашли – им оказался 20-летний ранее не судимый безработный житель Свердловской области. При нем обнаружили украденный кошелек. На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет колонии. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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