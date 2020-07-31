В Екатеринбурге в аварии пострадала девочка-подросток

31 Июль 2020 2020-07-31T08:30:26+03:00

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Минувшим вечером, 30 июля, в Екатеринбурге, на улице Отрадная, произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка. К счастью, она была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему отделалась лишь небольшими ушибами – но все равно была доставлена в больницу. По предварительным данным, водитель легковушки «Лада Ларгус» не справился с управлением и въехал в движущийся впереди автомобиль Renault.

В салоне иномарки в момент аварии находилась девочка. Она получила ушиб затылочной части головы. Ремень безопасности спас ее от серьезных травм.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- За рулем «Лады» находился 43-летний житель Екатеринбурга, стаж которого 19 лет. Он рассказал, что отвлекся на навигатор, который находился слева на лобовом стекле, и не соблюдал дистанцию при движении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место выезжали медики и полиция. Точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о соблюдении ПДД, дистанции и скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU