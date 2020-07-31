31 Июль 2020 2020-07-31T08:20:37+03:00

Свердловской области подарили маски и перчатки на 50 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловская область стала одним из 16 регионов, которые вошли в программу Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы». Благодаря ей субъекты РФ получают средства индивидуальной защиты в эпоху пандемии коронавируса. Общая сумма для Среднего Урала составила больше 50,5 миллионов рублей.

По данным регионального департамента информполитики, чуть ранее фонд доставил доставил в регион партию СИЗов весом 9,2 тонны: маски, одноразовые комбинезоны, перчатки, защитные очки. Все они были переданы медикам, соцработникам и НКО.

По словам руководителей нескольких десятков общественных организаций, эта поддержка помогла полностью решить проблему защиты от COVID-19. А кроме СИЗов НКО Екатеринбурга получили также помощь в организации горячего питания, одежду для нуждающихся и энтеральное питание, которое необходимо для тяжело больных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU