2020-07-31T08:20:37+03:00
Общество

Свердловской области подарили маски и перчатки на 50 миллионов

СИЗы получили медики, соцработники и НКО
Мария Трапезникова
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Свердловской области подарили маски и перчатки на 50 миллионовСвердловской области подарили маски и перчатки на 50 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область стала одним из 16 регионов, которые вошли в программу Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы». Благодаря ей субъекты РФ получают средства индивидуальной защиты в эпоху пандемии коронавируса. Общая сумма для Среднего Урала составила больше 50,5 миллионов рублей.

По данным регионального департамента информполитики, чуть ранее фонд доставил доставил в регион партию СИЗов весом 9,2 тонны: маски, одноразовые комбинезоны, перчатки, защитные очки. Все они были переданы медикам, соцработникам и НКО.

По словам руководителей нескольких десятков общественных организаций, эта поддержка помогла полностью решить проблему защиты от COVID-19. А кроме СИЗов НКО Екатеринбурга получили также помощь в организации горячего питания, одежду для нуждающихся и энтеральное питание, которое необходимо для тяжело больных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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