31 Июль 2020 2020-07-31T07:58:34+03:00

Росприроднадзор нашел загрязнения в реке на Урале из-за выбросов из Левихинского рудника Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку на территории бывшего Левихинского рудника, который находится в Свердловской области. Причиной этому стали многочисленные публикации в соцсетях и СМИ о «кислотных реках», которые текут оттуда и загрязняют другие водоемы. Проверка показала, что это действительно так – в реке Тагил действительно нашли загрязнения.

- Надзорные мероприятия проводились в месте сброса шахтных сточных вод остановленного Левихинского рудника в реку Тагил, - отметили в пресс-службе ведомства. – Согласно результатам лабораторных исследований, выявлены загрязнения водного объекта реки Тагил вследствие сброса шахтных вод с превышением ПДК вредных веществ.

При этом, по данным региональных властей, вода, которая вытекает из Левихи, не опасна. Ситуация находится на контроле Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU