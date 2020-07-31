Росприроднадзор нашел загрязнения в реке на Урале из-за выбросов из Левихинского рудника
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку на территории бывшего Левихинского рудника, который находится в Свердловской области. Причиной этому стали многочисленные публикации в соцсетях и СМИ о «кислотных реках», которые текут оттуда и загрязняют другие водоемы. Проверка показала, что это действительно так – в реке Тагил действительно нашли загрязнения.
- Надзорные мероприятия проводились в месте сброса шахтных сточных вод остановленного Левихинского рудника в реку Тагил, - отметили в пресс-службе ведомства. – Согласно результатам лабораторных исследований, выявлены загрязнения водного объекта реки Тагил вследствие сброса шахтных вод с превышением ПДК вредных веществ.
При этом, по данным региональных властей, вода, которая вытекает из Левихи, не опасна. Ситуация находится на контроле Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU