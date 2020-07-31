В Екатеринбурге троллейбус №17 перестанет ходить до центра

31 Июль 2020 2020-07-31T07:24:29+03:00

Теперь его маршрут будет сосредоточен на Уралмаше

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Троллейбус №17 («Машиностроителей – Розы Люксембург») с 1 августа перестанет ходить до центра Екатеринбурга. Напомним, ранее он останавливался на конечной у Центральной гостиницы. Схему маршрута меняет ЕМУП «Гортранс», теперь троллейбус, в основном, будет курсировать по Уралмашу.

Уже с завтрашнего дня троллейбус будет стартовать от остановки на улице Коммунистическая и пройдет по улицам: Ломоносова – Восстания – 40-летия Октября – проспект Орджоникидзе – площадь Первой Пятилетки – Машиностроителей – проспект Космонавтов. Конечной его станет станция «Калининская», возле завода имени Калинина.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Кроме того, накануне мы рассказывали, что с 1 августа по 30 октября меняется схема движения двух автобусов, курсирующих через Уктус - №29 и №45. Это связано с реконструкцией моста на улице Реактивной.

ИСТОЧНИК KP.RU